台中市西屯區何安里守望相助隊巡邏車使用已逾10年，為提升執勤安全，台中市政府民政局補助何安里守望相助隊添購一輛巡邏車，30日於何安里福壽宮舉辦交車典禮，民政局副局長周瑺玫代表市長盧秀燕主持，感謝守望相助隊守護居民生命財產安全，期盼全新巡邏車能提升社區巡守防禦力，強化守望能量。

周瑺玫說，守望相助隊長期站在第一線提供夜間巡守服務，工作繁重，巡邏車輛配置重要性不言而喻，基層民力為鄰里服務的辛勞，更重視值勤硬體需求，補助經費24萬5000元，協助何安里守望隊購置全新巡邏車，保障隊員巡守安全，加強日夜巡護機動性，落實鄰里服務無死角，讓台中成為更安居樂業的幸福城市。

西屯區長陳寶雲指出，何安里守望相助巡邏車輛日夜巡邏耗損，感謝市府體恤基層服務需求，讓隊員在守護社區安全同時，人身安全也能獲得保障。

她表示，何安里守望相助隊目前隊員66人、定點巡邏箱數18個，新購巡邏車將成為安定社區治安的一大利器，讓隊員更能安心執行夜間巡邏勤務。

何安里守望相助隊主任委員何唐文鈴強調，「工欲善其事，必先利其器」，好的巡邏車，才能讓執勤隊員安心，感謝市府補助經費與何安里福德宮贊助，協助巡邏車汰舊換新，一圓隊員心願，讓隊員在為社區安全付出心力時，自身安全獲得保障，並有助於節省巡邏車維修費用，幫助警方維護社區安寧，可謂一舉數得。

民政局長吳世瑋表示，市府今年度編列395萬元車輛補助費，預計可補助守望相助隊新購15輛巡邏汽車、9輛巡邏機車，目前已補助4台巡邏車，增進守望隊員們的執勤安全與巡邏效率，守護民眾生命財產安全。

(中時 )