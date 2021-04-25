一名20多歲的科威特籍男子，入境才6天，竟在檢疫期間逃逸，24日跑到墾丁參加鐵人三項活動，主辦單位發現後立即通報，防疫人員前往以防疫計程車送往高雄安檢。屏東縣衛生局表示，該男是在台北市隔離檢疫期間逃出，應由台北市政府應依規定開罰。

屏東縣衛生局表示，該科威特籍男子18日入境後，依規定應在台北市隔離檢疫14天，沒想到入境才6天，24日便跑到墾丁參加鐵人三項活動。中央流行疫情指揮中心發現該男逃逸立即發布訊息，並掌握他可能跑到墾丁。

鐵人三項主辦單位指出，該男昨下午近1時報到，工作人員發現他在檢疫期間，該男宣稱他曾在國外打過疫苗，但並未提示證明，無法確定是否真的打過。主辦單位因此先將他請出，安置在獨立房間，等候防疫人員前往。

該男經量體溫及初步檢查，判定為陰性，不過他因為違反檢疫規定，防疫人員請防疫計程車將他送往高雄安檢，未參加賽事。屏東縣衛生局表示，該男是未確診案例，依規定由檢疫地的台北市政府開罰。

依《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染病肺炎防治》及《紓困振興特別條例》等規定，可罰100萬元以下罰款。目前該鐵人賽事沒有聽到有其他類似違反防疫的案例。

(中時 )