等13年中捷綠線通車！蔡英文、馬英九同台見證 盧秀燕感謝：是不分藍綠的成就

台中捷運綠線25日上午舉行通車典禮，開始收費營運，包括蔡英文總統、前總統馬英九與台中市長盧秀燕、前市長胡志強等人都到場見證台中交通邁入新紀元，蔡英文表示，這是台中人30年來的夢想，她更接連提及「中央與地方合作，就可以把事情做好」。

蔡英文、馬英九、盧秀燕、胡志強與台北市長柯文哲、前台北市長郝龍斌等人，一起為捷運綠線按下啟動鈕，象徵綠線沿線18座車站的燈亮起，宣告中捷通車。盧秀燕表示，經過13年努力，台中第一條、也是中部第一條捷運正式完工營運，帶領台中邁向交通新紀元。

蔡英文說，台中捷運是台中人30年來的夢想，很高興能見證綠線通車。台中捷運從規畫歷經3任市長付出，這次綠線通車，中央也投入相當預算支持，此經驗再次證明，只要中央與地方能合作、就能把事情做好，未來綠線延伸與捷運藍線，中央都會透過前瞻基礎建設支持。

蔡英文強調，台灣是個共同體，能克服各種挑戰，是因為團結一致、中央地方可以合作。去年至今，台灣面臨百年以來嚴峻乾旱，中部首當其衝，國軍、中油都幫忙找水，盧市長也表達願配合中央，這就是中央、地方齊心應變的最佳案例。

【LIVE直播】蔡英文、馬英九、柯文哲出席台中捷運綠線通車典禮

(中時 )