今日是五一勞動節，國民黨在臉書上譴責蔡英文政府沒有履行他們的承諾。（本報資料照片）

今(1)日是五一勞動節，國民黨在臉書發文指出，特別在今日感謝辛勤工作的勞工朋友。我們必須謹記，每一位勞工都是台灣經濟發展的基石，我們應該要為勞工朋友創造更好的工作環境及待遇；但很可惜，我們看到很多累積許久的問題，蔡政府依然沒有拿出具體的辦法。

國民黨指出三點，首先是勞保即將破產，過去幾年來學者們都評估勞保即將在2026年破產，勞動部統計的勞保歷年收支紀錄，更顯示勞保基金已經連續4年入不敷出，勞保是勞工退休生活的保障，政府應該要確保勞保基金不會破產，如今雖然蔡政府每年撥補200億，但並沒有從根本上解決勞保破產的問題，虧損缺口只會持續擴大，蔡政府拿不出具體方法，這也讓勞工感到非常擔憂。

再來是工時過長的問題，國民黨指出，根據勞動部的統計，台灣2019年總工時高達2028小時，在世界主要國家中，排名工時最長國家的第四名，今年的職場幸福指數調查也顯示，高達五成八的上班族，擔心自己會過勞，而勞工「每日」實際工作時間達到9.3小時，明顯超出法定工時。

過去蔡英文總統曾承諾要讓年總工時減少，但是執政五年至今，我們卻只看到蔡政府放寬責任制適用範圍，反而沒有任何有助降低工時的具體政策。

最後則是蔡政府在限縮責任制工時上「說一套，做一套」，國民黨表示，蔡英文過去曾經承諾「責任制工時，應修法限縮，並同步修定，針對社會公眾生活正當需求的特殊工時型態的立法規範。」但在當選之後，卻反其道而行，逐步擴大責任制適用人員，說一套、做一套！

國民黨指出，每逢勞動節，我們都能看到蔡政府重申過去的勞動政見，以及提出無數保證，然而低薪過勞、勞保破產，勞工生活缺乏保障等等問題，這五年來持續惡化，蔡政府始終沒有拿出解決辦法，我們希望蔡總統可以正視勞工的心聲，為廣大的勞工朋友，少一點華而不實的口號，多一點實際有效的作為。

(中時新聞網)