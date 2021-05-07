國民黨參選黨主席辦法出爐，訂出320萬元作業費及1000萬元的保證金，雖然黨部解釋保證金用本票即可，事後也可退回，但對當事者心理上來說也是個枷鎖，有意參選黨主席的張亞中批評說，「國民黨只認錢，不認人！」

說穿了，哪一個黨不希望未來的黨主席是既有能力又能把錢帶進來的，一個窮兮兮、苦哈哈的羅漢腳能給這個黨帶來多少助益？所以無不提高門檻，什麼必須要曾任中央委員或中評委、黨籍要滿1年，過去還有什麼黨員連署…等等，乖乖隆地冬！算盤打得精，襪子改背心，標準訂得比選總統還高。

儘管如此，還是有些有理想、有抱負，真心為這個黨好、為國家好的人願意站出來，否則誰還願意拖著這個爛攤子？就衝著這一點，國民黨已足堪告慰，表示也只有國民黨才能跟執政的民進黨抗衡。

說穿了，有意參選者的目的也有所不同，不說也知道，多以2024為目標，藉國民黨軀殼謀取大位，誰是真心想改造國民黨、為國民黨好？

張亞中也不必氣餒，既是「孫文學校總校長」，當知孫文當初也是四處募款、經過10次革命才成功的，如果他的遠大理想和抱負能為民眾接受，自然會得道多助。

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