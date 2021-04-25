德國女子體操隊員莎拉沃斯(Sarah Voss)、伊麗莎白塞茲(Elisabeth Seitz)和金布(Kim Bui)在昨天掀起了一場運動服裝革命，他們希望在比賽中能穿著連身不露腿的服裝比賽，拒絕成為外界的性幻想對象。

沃斯在IG發了一篇文寫道：「作為德國國家隊一員，我們還是許多年輕女運動員榜樣，透過這次行動，希望向外界展示如何以不同服裝形式展現自己審美觀，而又不會感到不舒服，穿著它，我感覺很好，而且看起來很優雅，所以我們為何不穿這樣的服裝呢？」加拿大體操選手艾利布萊克(Ellie Blake)則在沃斯IG回覆說：「太棒了！」澳洲體操選手Goodwin说：「喜歡這個，恭喜妳！」

另外沃斯還在IG上說道：「原本的衣服讓我感到不舒服，尤其是當青春期開始，當我有月經的時候。」她在接受德國媒體ZDF採訪時補充說：「在我還是小女孩時，我還沒意識到這是個大問題！」

而沃斯會如此掀起革命也有理可循，因為在美國體操界曾發生了可怕的事，美國體操隊前隊醫納薩爾(Larry Nassar)被判過去20年中對至少265名女子體操選手進行性侵，其中包括明星選手比爾斯(Simone Biles)。或許沃斯認為太過暴露服裝是引起這事件的原因之一，也再次呼籲他們不應該被要求穿著露腿的服裝參加比賽，得以保護自己。

(中時新聞網)