國民黨主席江啟臣今晚舉行新書分享會，吸引很多「啓絲」鐵粉到場力挺。（盧金足攝）

國民黨主席江啟臣（左）25日在簽書分享會爆料，和前台中市長胡志強相熟的關鍵人物，竟然是金獎導演李安。（盧金足攝）

前台中市長胡志強（左二起）25日晚間出席國民黨主席江啟臣《破浪啟程》簽書會，很多市民爭相握手。（盧金足攝）

國民黨主席江啟臣（左）強調，未來政治道路不是為個人，是為台灣這塊土地。（盧金足攝）

國民黨主席7月改選，爭取連任的黨主席江啟臣25日起展開新書《破浪啟程》全台簽書會，前台中市長胡志強出席相挺時表示，不管江啟臣要選什麼，都不會為個人名利，只要為中華民國、為台灣、為國民黨好，他可以放棄一切，這種人不好找，江啟臣則爆料，和胡相熟，關鍵人物竟然是「李安」。

《破浪啟程》簽書會在梨子咖啡館崇德店舉行，胡志強出席與談，很多江啟臣鐵粉擠滿會場。

江啟臣說，他過去擔任新聞局長時，被稱為「青年胡志強」，心裡壓力大，擔任新聞局長時，胡志強為台中市長，兩人本來不熟，緣分是起於影視業務，為了想將國際金獎導演「李安」留在台灣，開始深入熟識。

「將李安留在台中，當然全力相挺」，江啟臣表示，胡志強推動文化和電影，爭取李安在台中拍攝《少年Pi的奇幻漂流》，李安拿下奧斯卡金像獎導演，達到行銷台中效果。

胡志強表示，《破浪啟程》看過兩遍，江啟臣是值得往來的好朋友，這句話不打折扣，兩人淵源很深，兩人是政大外交系學長、學弟，還幽默對江啟臣說「特優的當國民黨主席」，不只同是國民黨，都曾擔任行政院新聞局長，都在美國攻讀國際關係學位。

「只要為中華民國、台灣、國民黨好，他可以放棄一切，這種人不好找」，胡志強說，當年國民黨要江啟臣回家鄉選立委，當成刺客，回鄉打這場艱苦逆水而上的選戰，不求名不求利，可以放棄當官的權利，他很佩服，做官對江不重要，所以不管江啟臣要選什麼，都不會為個人名利。

江啟臣強調，未來政治道路不是為個人，是為台灣這塊土地。

胡志強說，國民黨要讓年輕人出來，年紀大的要華麗轉身，有「世代交替」，國民黨才有嶄新的未來。

(中時 )