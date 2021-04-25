台中豐原7歲男童在私人柔道館練習時，遭到學長和教練連續重摔27次，導致嚴重顱內出血，宣告腦死，引爆社會各界怒火，法醫高大成也怒批，男童根本還沒學會護身倒法，按照計算，他被過肩摔時等同於從5樓摔下，還被連摔27次，就連成人都無法忍受，「這根本是在霸凌」。

「三立新聞網」報導，高大成指出小孩的大腦根本還沒發育完全，大腦跟頭顱間還有縫隙，頭部若遭到猛力撞擊，震動力道便會造成腦部受損，但柔道館不但沒有鋪設護墊，教練與學長還連續重摔7歲童，直到男童連站都站不穩甚至直接癱軟在地，出現明顯腦水腫、顱內出血等腦部受創反應。

高大成表示，由於男孩被過肩摔時大多是背部、頭頸部著地，按照體型計算，在重力加速度下，等同從5樓摔下，身體必須承受約5、6百公斤的撞擊力，還被連續過肩摔了27次，就連成人都無法忍受，小孩怎麼可能受得了。更讓高大成痛批離譜的是，男童受不了疼痛，向教練求救「我頭好痛，我的腳好痛」，但教練竟無視呼救，還要他「別裝了」，要學長繼續過肩摔，甚至親自上陣，根本是在霸凌男童。

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(中時新聞網)