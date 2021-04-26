曾文水庫乾涸慘況曝光，只見土地缺水到龜裂成塊狀，庫底直接變成草原。（圖／翻攝自爆廢1公社）

全台水情吃緊，尤其中南部更是嚴峻，部分縣市展開減壓供水等限水措施。一名台南人發現鄰居幾乎天天洗車庫，而且一洗就是30分鐘，好心提醒對方缺水反被罵，氣得他上網爆料。不過爆料文一出，引爆正反不同意見，有人指爆料男「管太多」、「跟鄰居有夙怨吧」，但也有人力挺，認為天天洗真的太誇張，自私自利的人真多。

一名網友在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》發文，表示自己下午4點半出門時，鄰居正在洗車庫，自己大約5點回來，發現鄰居還沒洗完，於是好心跟對方說現在缺水，反遭責罵。

原PO氣憤表示，「就我知道，幾乎天天洗車庫！！有水時天天洗我沒說半句話，缺水時，還這樣，看不下去了....看到自私的大家，就很幹....反正水也只剩那些.....要死一起死...」。

文章一出，引發正反不同意見的爭論，有人認為原PO「管太多」、「是住海邊嗎？」、「那你要不要叫我不要喝水」、「妳要不要去罵那些開洗車業的業者？」、「多管閒事 自以為正義 是用到你家的水喔」、「用到你祖墳的水？」、「水費他付的啊，想怎麼用是他的自由吧」、「你怎不去洗車廠、游泳池叫他們省水，簡直正派過頭不然就是跟鄰居有夙怨，合理懷疑」。

但也有人力挺原PO：「自私的人真多」、「現在自私自利的人多如螻蟻 講了一次不聽多說無益讓他自食惡果」、「台灣沒有危機意識本來就是常態」、「有水當思無水之苦，不知道台南人多久沒到曾文水庫走走看看，曾文水庫大草原？」、「我覺得版主也不是說不讓鄰居洗車庫，洗了半小時的車庫是真的很扯啊，天天洗車庫是？？？」、

「從這篇的回覆可以看到兩種心態完全不同的人：

1、老子有付錢就是老大，不然你要怎樣（反正沒犯法）

2、儘管有權利，但應該共體時艱

台灣社會充斥這兩種人每天不停的發生衝突，哪種人是愛台灣，哪種人是社會毒瘤呢？」。

(中時新聞網)