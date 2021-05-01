蔡英文總統1日到台南視察防疫情形。（張毓翎攝）

截至4月30日全台牛結節疹疫苗注射，總計完成16萬6333頭，累積達成率達99.4％。（張毓翎攝）

新北市在4月14日發生牛結節疹疫情，國內養牛場全面施打牛結節疹疫苗，蔡英文總統1日到台南視察防疫情形，她表示，牛結節疹的防疫工作，做得確實、未擴散，沒有影響牛奶及牛肉，國人能安心消費，不過仍不能鬆懈，一定要用最嚴謹措施落實消毒、防護，守護牛隻及駱農產業。

國內今年4月14日傳出牛結節疹疫情，中央及地方15日成立牛結節疹災害應變中心；18日苗栗以北，已完成1萬6100頭疫苗注射；23日全面啟動台中以南各縣市疫苗注射；截至30日全台牛結節疹疫苗注射，總計完成16萬6333頭，累積達成率達99.4％。

蔡英文1日在農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、台南市副市長戴謙等人，前往台南市柳營區八翁里視察防疫情形。蔡英文會中表示，柳營是台灣最重要牛奶產地之一，今天來到柳營，主要是關心牛結節疹防疫情形，也要來給酪農朋友和防疫人員加油打氣，謝謝他們這段期間的努力。

蔡英文說，台灣本島4月中旬傳出牛結節疹案例，農委會第一時間成立應變中心，執行疫調並撲殺染病的牛隻，之後在短短半個月，從國外疫苗銀行取得疫苗，且完成大規模的注射，是一個非常高效率的展現，外交部、交通部、桃機公司、港務公司、財政部及民間團體，大家一起總動員，防堵疫情擴大。

蔡英文特別肯定農委會的同仁，這陣子除長期抗戰守住非洲豬瘟疫情、水情應變及推動鳳梨外銷，再到現在的牛結節疹防疫，每一次的挑戰，農委會都是全力以赴，跟第一線的農民朋友站在一起。

(中時 )