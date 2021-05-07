功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠訂單需求暢旺、產線稼動率持穩高檔，2021年4月合併營收續繳「雙升」佳績、以3.82億元再創歷史新高。公司預期今年營運將維持穩健成長，並將積極擴增產能因應訂單需求，資本支出估跳增4倍至4千萬美元。

捷敏公布4月自結合併營收3.82億元，較3月3.72億元成長2.67％、較去年同期3.41億元成長12.2％，連2月改寫歷史新高。累計前4月合併營收14.43億元，較去年同期10.59億元成長達36.23％，續創同期新高。

捷敏目前生產廠區位於中國大陸上海及合肥，封測年產能54億顆。其中，租賃的上海廠產能已滿，自有的合肥廠正增建三廠、樓地板面積將擴增2.3倍，預期第四季完工、開始遷入設備建置產線，並進行客戶信賴度測試及認證，預期明年首季起可望產生貢獻。

湯彥鏘指出，合肥三廠將採計畫性擴充，不侷限於高電壓產品，今年資本支出估約4000萬美元，包括合肥三廠建購及機器產能購置，以快速投入新產能。董事長鄭祝良表示，公司雖無漲價規畫，但客戶理解產能吃緊程度，主動取消過往年度降價要求，有助整體營運。

捷敏總經理湯彥鏘指出，今年電腦應用需求仍強，訂單能見度達第三季，而5G基地台布建及手機發展均尚未完成，未來成長空間可期。家電市況需求雖較不明確，但功率模組需求確有增加。工業用為近年拓展較成功領域，相關應用逐漸增多，車用部分則持續加速耕耘。

捷敏2020年合併營收創37.5億元新高、年增8.29％，毛利率32.09％、營益率24.52％雙創次高。稅後淨利6.84億元、年增2.96％，創歷史次高，每股盈餘（EPS）5.31元。公司決議擬配息4.5元、金額創歷年次高，6月16日股東常會將全面改選董事。

(時報資訊)