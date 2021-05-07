據指揮中心統計，昨天我國新增接種人數達6461人，其中公費4537人、自費1924人，累計達8萬861人，其中不良事件增13件，其中2件嚴重不良，有一件一度意識改變送急診治療，疑似癲癇並於 ICU 觀察，目前意識恢復、發燒改善，預計今日轉出ICU。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其中新增通報 2 例疑似疫苗接種後嚴重不良事件通報，1例為30多歲女性為接種部位發紅、腫脹及硬塊，接種 4 日後未改善而就醫，初步診斷為左上臂膿瘍，目前口服藥物治療中；另1例為40多歲男性，接種次日因倦怠無力、發燒而就醫，後因意識改變送急診治療，疑似癲癇並於 ICU 觀察，目前意識恢復、發燒改善，預計今日轉出ICU。

莊人祥說，針對30多歲女性的案件，打針或注射如果傷口沒處理好會有感染的現象，但是不是要達就醫的事件，應該與疫苗沒有關係。

(中時 )