許多人不相信是自然生長，但仔細觀察內部，可以發現樹幹呈現「Y」字形生長，間接印證愛心樹為自然成型的真實性。(吳建輝攝)

大葉大學主任秘書兼傳藝學程教授侯雪娟表示，愛心樹能夠在30年一世的現在，展現出愛心的樣態，對於大葉來說就是一種最好的祝福。(吳建輝攝)

榕樹的氣根與樹木結合盤再一起，自然生長出愛心的樣態。(吳建輝攝)

彰化大葉大學門口西側停車場，有一棵巨大愛心樹，近來吸引許多網美朝聖，超過3層樓高的巨大愛心，民眾站在樹旁拍照顯得相當嬌小，特別的是愛心樹完全是自然形成沒有經過修剪，大葉大學表示，學校建置時保留大部分樹林樣貌，該樹保留至今超過30年，去年校慶前夕逐漸成形，就像是送給學校的禮物。

巨大的愛心樹就矗立在停車場，許多朝聖的民眾會讓自己的愛車與親友一同入鏡，就像讓大樹見證彼此的愛情，相當浪漫，愛心樹的樹種為榕樹，由於愛心形狀太過自然，許多人不相信是自然生長，但仔細觀察內部，可以發現樹幹呈現「Y」字形生長，間接印證愛心樹為自然成型的真實性。

大葉大學主任秘書兼傳藝學程教授侯雪娟表示，愛心樹的樹種是榕樹，平時僅會澆水、病蟲害防治，外型從不去修剪，完全是自然形成，去年剛好學校歡慶30周年，30周年剛好是一世，就好像我們同心經過一個世代，愛心樹就像榕樹送給學校的禮物一樣，意義非凡，

侯雪娟說，大葉大學創校時候，除了建築需要整地之外，其餘盡量都保持原來生長的樹木，希望與環境結合永續發展，榕樹的氣根與樹木結合盤再一起，30年過去榕樹外型不斷在改變，大葉大學也不斷改變，能夠在30年一世的現在展現出愛心的樣態，對於大葉來說就是一種最好的祝福。

(中時 )