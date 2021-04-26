指揮中心發言人莊人祥今天表示，國內牛津AZ疫苗至今已有4.2萬人接種，一名40多歲女性接種後第12天右腿不適、第23 天因口齒不清確診暫時性腦缺血，初步研判和疫苗無關。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，上週六共有436人接種牛津AZ的COVID-19肺炎疫苗，累計接種人數為4萬2672人，另新增19件不良事件通報，其中1件為其他疑似嚴重不良反應。

莊人祥表示，這例嚴重個案為40多歲女性，接種後第12天出現右腿不適、第23天出現口齒不清症狀，就醫確診為暫時性腦缺血住院，住院1天後症狀改善出院，目前已經恢復上班，並定期回門診追蹤。

莊人祥指出，目前暫時沒有接種疫苗後出現腦缺血的報告，據初步研判，腦缺血症狀和疫苗接種應該不太相關，很可能只是剛好在接種後才發生。（編輯：卞金峰）1100426

(中央社)