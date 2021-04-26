民進黨立委蔡易餘到嘉義市天主教聖馬爾定醫院諮詢減重餐飲。（聖馬醫院提供）

蔡英文總統3月底下令立委蔡易餘必須在3個月內減重到100公斤以下，否則「開除黨籍」，蔡易餘26日到嘉義市天主教聖馬爾定醫院健康管理中心諮詢，減重餐該如何吃？營養師推薦他採用醫院有專利的「均衡餐盤」來操作。

蔡易餘的助理表示，蔡總統下達減重令後，黨部也祭出公告請黨職人員協助督促蔡易餘減重，並配合監督至6月底，蔡委員現在跑攤再晚回去也會鞭策自己做運動，目前已由107公斤減至104公斤。

聖馬爾定醫院營養室主任侯玟伊表示，減重就是2大原則，飲食及規律運動。她介紹6大食物均衡飲食，並透過院方專利均衡餐盤來操作食材搭配，讓蔡易餘能更清楚了解均衡飲食的選擇。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，國民健康署從2018年開始推廣「我的餐盤」，希望讓國人能有飲食定量的概念，該院營養師用心設計並開發出「均衡餐盤」，獲得2項專利，可靈活運用於其他飲食模式（高蛋白、低醣）來控制慢性病。

蔡易餘表示，在外跑攤很難控制飲食，有便當就直接扒著吃，不會去注意菜色，這次減重不只為了守住黨籍，也要讓自己重拾健康體態，成為名符其實的「嘉義玄彬」。

(中時 )