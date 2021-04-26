美國加州擁核組織「光輝活力」(Radiant Energy Fund)的主持人馬克·納爾遜（Mark Nelson），這幾年極力鼓吹核能拯救世界，他自然常常被反核團體問到「核廢料怎麼辦」，他的回應是「請先畫出核廢料的樣子，如果你看過的話」，他還說邀請加州所有反對核能的人士，都來接受這個挑戰。

納爾遜接受《有趣的工程》(IInterestingen Gineering)的採訪時說，在對抗氣候變化的國際努力，經常出現群眾對核能不瞭解，與現實存在明顯的脫節。

納爾遜幾乎生氣的說：「我經常問反核人士，畫出核廢料的樣子，結果他們根本就做不到。因為他們根本不知道核廢料是什麼。有些人受到辛普森家庭的影響，把荷馬·辛普森（Homer Simpson）打開綠色螢光放射性物質的蠢樣，當成核廢料真相。」

諷刺卡通辛普森家庭把核廢料畫成發著綠色螢光的濃稠液體，這是完全錯誤的。(圖/網路)

「我是要他們意識到，核廢料從來沒有多到無法處理。」

擁有劍橋大學核能計劃碩士學位的納爾遜說，核廢料的問題，象徵著群眾對核技術有著許多誤解。

「有些核廢料確實是貯在鐵罐中，但它們從未傷害任何人。但是，不知出於何種原因，有些人的職業就是反對核能。我們能做的，就是比他們更更頻繁地向公眾介紹核能真相。”」

很少有科學技術像核能這樣引起極端的抗爭，這當然與福島核事故、車諾比事故的災難有關，並且有相當多的影視作品強化了核能誤解，比如網飛(Netflix)的熱門連續劇「核爆家園」就是如此，使得核子幽靈在人們的腦海中無法消退。

所幸，開始有越來越多的環保主義者舉起支持核能的旗幟。他們願意勇敢的說「要是沒有核能，對抗氣候變化的戰爭就注定失敗。」

史都華·布蘭德（Stewart Brand）一直是環保主義者,早年曾經堅定反核，但是2000年之後，180度轉向成堅定的「核能救地球」推廣者。(圖/Stewart Brand twitter)

史丹佛大學的生物學家史都華·布蘭德（Stewart Brand），是環保主義者運動的傳奇人物，他的心路歷程特別值得分享。在1968年至1972年之間，布蘭德出版了《全球概覽》(Whole Earth Catalog)，這是一本雜誌和產品目錄，現在被許多人視為反文化經典，主題就是重視環保與永續利用，成為那個時代的環境意識，他曾擔任加州州長傑瑞·布朗（Jerry Brown）的環境顧問。在那些日子裡，布蘭德是太陽能的堅決擁護者，

不過，到了2009年，布蘭德出版了一本名為《全地球學科：生態實用主義宣言》(Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto)的新書，很大程度修正了他曾經堅持半輩子的理論。在這本書中主張，隨著人口的持續增加，我們必須利用科技來改善環境，其中包括綠色生態城市、轉基因作物、地球工程、核能。這樣巨大的改變，使他的許多早期追隨者感到驚訝。

被問到他對核能的看法，為何從疑慮到全面支持時，布蘭德說：「早期的環保主義者，總是以4個重大問題（安全性、成本、核廢料存儲和核子擴散）來否定核能。但是我已經學會不相信環保主義者所說的很多事情，改去詢問工程師，從他們那裡學習到這4個問題其實早在他們的設想內。他們的做法是：定義問題、尋球解決之道，然後以最穩妥的方式處理。」

多年來，布蘭德並不是唯一一位注意到環保運動已變得不對勁的人。 衛報(The Guardian)資深記者、專欄作家喬治·蒙比歐特（George Monbiot ）表示，反核活動家經常像那些完全否認氣候變化的人一樣，用不科學、不誠實的言論在煽惑大眾。

蒙比歐特相當不客氣的說，許多反核主義者是「無法提供可靠消息來源，用軼事來否定數據，挑剔科學研究共識，並對科學分析進行極端式解釋。」

他認為，這種卑鄙的行為，反而會使環境保護工作造成極大的傷害。

(中時新聞網)