盧廣仲暌違5年沒發片，但是他商演、代言、校園演唱不斷，且拿獎拿到手軟，從2018年〈魚仔〉獲得金曲獎最佳作曲與年度歌曲、《花甲男孩轉大人》雙料拿下金鐘影帝與新人，去年更以〈刻在我心底的名字〉勇奪金馬獎最佳原創歌曲，成為三金滿貫的新天王。對於小隊員期待的新專輯，他喊話：「就快好了！」同時更大方宣布，8月將六度站上台北小巨蛋，率先達陣成為攻蛋最多次的男歌手。

盧廣仲在《What a Folk!!!!!!》專輯後，已有5年未發片，他去年底發行暖心單曲〈明年〉後，日以繼夜趕工製作新專輯，不過從開案到錄製，他吹毛求疵，對錄音、編曲要求極高，也希望自己的聲音有所突破，只要有一點小地方不完美就重來，反反覆覆也拉長製作時間，他還因為寫歌壓力太大發燒，專輯差點難產，所幸目前進度已經追上，最快下半年就會問世。對於新歌有一定堅持的盧廣仲，希望完成一張超越以往的專輯，他表示：「很抱歉讓大家久等了，不過等待是值得的，希望讓大家再次感受我的音樂『大人中』！」

人氣居高不下的盧廣仲也深受廠商喜愛，成為廣告界的新天王，今年還沒過半，他已接下早餐、牛排、汽車、保養品等6項代言，正能量形象獲得好評，他謙虛笑說：「很感謝廠商願意找我，能把自己的創作跟品牌連結，好像也變成產品本身，希望大家好好使用我，同時也能好好愛護我。」幽默個性也再次展現廣式另類哲學。

雖然各項工作馬不停蹄，但盧廣仲仍鍾情現場演出，他也搶先預告，8月將第6度在台北小巨蛋開唱。他2010年首次攻蛋，挑戰最早開唱時間；2019年「大人中」演唱會，首次刷新個人紀錄，連開3場且火速秒殺；這一回是他11年來第6度站上小巨蛋舞台，先馳得點刷新小巨蛋紀錄，成為在此開唱最多次的天王。

此外，盧廣仲上個月也回到淡江大學領取榮譽，獲頒西班牙語文學系傑出系友，相隔多年重回母校，過往求學時光出現眼前，他說：「很開心能回到學校，也感謝系上頒獎給我，跟久違的師長聊了學生時期的往事，恍如隔世又像昨日，但見觀音山常綠，淡水河安靜依舊，未來會繼續背著這幅風景打拼，也祝福校友們一切順心。」

盧廣仲將於8月六度登上台北小巨蛋開唱。(添翼創越工作室提供)

盧廣仲人氣紅不讓，商演、代言、校園演唱不斷。(添翼創越工作室提供)

盧廣仲將於8月六度登上台北小巨蛋開唱。(添翼創越工作室提供)

(中時 )