新竹市十八尖山近年來經常被民眾目擊有多條眼鏡蛇竄行山區，使得人心惶惶；有民眾昨（26）日就目擊1條眼鏡蛇在路邊岩石上爬行，PO網後也有另名民眾說目擊另條蛇在路邊；有網友怒批都是非法野放導致，但有內行民眾說依原PO照片判斷應為舟山眼鏡蛇或中華眼鏡蛇，屬台灣原生種，應僅是蛇類夏季覓食出沒。

該網友在臉書「新竹大小事」發文表示，他昨日（26日）在十八尖山路邊的草叢堆內發現眼鏡蛇，他PO出3張照片與1段影片，該蛇在岩石上蜷曲身體；不料貼文一出也有民眾PO出另個影片說也有遇到蛇；不少民眾則留言說「太恐怖了，謝謝提醒」、「今天才去那運動」、「真的好可怕」。

新竹市十八尖山近年來經常被民眾目擊有多條眼鏡蛇竄行山區，使得人心惶惶；有民眾昨（26）日就目擊1條眼鏡蛇在路邊岩石上爬行。（圖／翻攝自臉書「新竹大小事」）

有不少民眾則說都是放生團體、不肖人士隨意野放蛇，導致該區域頻傳民眾目擊毒蛇，但有內行的民眾則留言說原PO的照片應為舟山眼鏡蛇，屬台灣原生種，也有人稱是中華眼鏡蛇；有人分析近年來蛇類大量出現的原因應為人為開發土地，導致蛇類棲地遭配壞，而市區支橫交錯的水溝涵管是良好的通道，因此能見度才會提高。

新竹市消防局先前曾表示，十八尖山每逢5月起就會有頻繁的蛇類活動，於夏天出沒覓食屬於正常現象，民眾遇到不用驚慌，蛇類對震動的感知較敏感，不刻意驚擾，未受到刺激就不會亂衝亂咬；新竹市政府城市行銷處近年已設告示牌，提醒民眾注意、留心。

(中時新聞網)