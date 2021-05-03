文化部文化資產局3日首次與國防部政治作戰局、岡山空軍官校及消防局等單位合作，到岡山區樂群村舉行防火演練，消防人員檢查水線。（林瑞益攝）

有鑑於岡山區樂群村在2020年跨年夜發生火警，兩戶眷村屋舍被燒毀。為防範未然，文化部文化資產局3日首次與國防部政治作戰局、岡山空軍官校、消防局等單位合作防火演練。雖然適逢下雨，但與會民眾幾乎沒有怨言，大家一起冒雨演習。

演練地點選在原岡山日本海軍航空隊編號A1-A16宿舍群（現樂群村），也是戰後空軍官校宿舍群之眷村。透過實際模擬演練，提升消防團隊救災判斷、管理人員及社區民眾應變能力，以降低災害發生與損失，參與演練人數約120人。

文化部文化資產局長陳濟民表示，藉由「古蹟防災演練」，做防救教育、訓練及觀念宣導，此次特別選在具有文化資產身分的樂群村，盼藉此提升民眾防災意識，多一分準備，文化資產就可以少一分損傷。

文資局說，古蹟搶救與一般救災不同，古蹟防災應兼顧人身安全及文資價值的完整保存，透過防災演練，讓第一線消防人員熟悉文資救災特性。

此外，實地模擬演練後，也安排消防局講解消防知識，並針對不同年齡層設計防災教學活動，讓幼兒園學童到場參與演練，達到寓教於樂的效果，使文化資產防災教育向下扎根。

文資局希望鼓勵社區居民自發性、持續性地參與在防災工作，期待人人都是文資守護者，在發生火警時，第一時間協助處置，爭取消防人員救災前的黃金時間，降低文化資產損傷，真正達到自助、共助及公助的概念。

當地警方表示，去年底跨年夜的一場大火，經查是流浪漢到樂群村過夜，起火取暖導致火警。

(中時 )