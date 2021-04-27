前松山警分局督察組楊姓教官酒後與人口角，多名黑衣追入警局，推倒派出所內電腦，，台北市警察局局長陳嘉昌27日上午在議會證實，監視器畫面遭人為刪除，但並非故意，而是因操作不慎，分局長林志誠則因不熟悉電腦系統，誤信停電沒錄到，現已協請科偵隊還原，並將許姓所長以及副所長依煙滅證據、疏縱人犯函送法辦。

北市警局證實，當天派出所駐地監視器，有不斷電系統，不會因停電須重新啟動，但因所長不會操作，調取資料時，不小心格式化，誤刪硬碟資料。而林志誠更稱，剛從刑事局調至北市警局，不熟悉該系統，誤信派出所所長所說，之後詢問後勤科、科偵隊，現已將影像還原，並從影像內發現原本7名黑衣人逞凶外，再增加3人，均依妨害公務、毀損公物、妨害秩序等罪送辦。

林表示，今已配合督察人員，約談許姓所長、副所長，製作完成筆錄，並依煙滅證據、疏縱人犯等罪，將2人函送台北地檢署釐清案情，市警局表示，秉持決不護短決心，擴大清查是否有其他人為疏失，追究相關人員責任。

(中時 )