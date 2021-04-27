針對立法院要求駐日代表謝長廷返台報告和備詢，外交部今天表示，任何人返台都必須遵守檢疫規定沒有例外，外交泡泡也不適用於本國公務人員，立法院若有任何決議和開會通知，外交部會在配合防疫規定下，尊重立院決議並配合辦理。但截至目前並未收到通知。

日本擬將福島核電廠核廢水排放入海，周邊國家強烈抗議，謝長廷日前卻連續發文表示台灣也是將核廢水排放入海，引發爭議。國民黨團強烈要求謝長廷返台報告和備質詢。

外交部發言人歐江安今天表示，有看到立法院這幾天希望駐日代表謝長廷可以回來台灣備詢，而且提到是否可以適用外交泡泡，以及如何回來台灣。

她說，疫情期間，我國政府機關任職的人員都必須要配合中央流行疫情指揮中心相關的防範規範，政府官員包括外交部長、外交部次長等所有外交部同仁，不論是公務出國或是執行公務返台候，都沒有辦法免除相關的隔離防疫措施，大家都必須要遵守指揮中心相關的規定，落實居家隔離跟檢疫的措施，沒有任何例外。

至於外交泡泡，歐江安強調，這個概念是針對疫情期間，政府對政府的重要外交關係管道，適用對象指外國重要的訪賓、高階政府官員來訪問我國之用，不適用於本國的公務人員。

她強調，這些外國重要訪賓在適用我國外交泡泡的相關配套時，都是長期且之前就與我國中央疫情指揮中心、外交部等相關政府單位共同籌備多時，經多方長期密切的協調，才能夠落實，這並不是短期之內可以達成的。

歐江安強調，有關邀請我駐日代表返台備詢的事情，如果立法院委員會有做成相關的決議、有發出開會通知，外交部會在符合相關防疫的規定，以及不影響重要公務的原則之下，當然會尊重立法院的決議，並且配合辦理。

不過外交部官員也私下表示，立法院至今都未就此作成決議，也沒有發出任何正式的開會通知，在此情況下，外交部不可能叫一個駐外代表返台。何況返台必須受14天隔離限制，回去日本還要再隔離14天，這期間兩國是否有重要公務也是要考量的，至於視訊等方式，如果有決議當然願意配合辦理，但截至目前都未收到任何開會通知。

(中時 )