34歲高姓男子日前疑似與28歲簡姓男子、22歲潘姓女子有感情糾紛問題，高男找了戴姓男子等3人到高雄市岡山區捷安路談判，期間高、戴等人除毆打簡男外，高男還持刀刺傷簡男的右大腿，經送醫無大礙。警方詢後，依殺人未遂等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

簡男與潘女是同事關係，高男於4月27日深夜0時許夥同戴姓友人等3人找簡男談判，高男在持水果刀刺傷簡男的右大腿後，隨即駕車離開，被害人經送義大醫院治療住院中，無生命危險。

警方在案發後，循線在4小時內，通知相關涉案人等到案說明。警方詢後，將涉案之高嫌、戴嫌依殺人未遂、傷害等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

警方也對雙方告誡約制，聲明警方嚴正執法立場，絕不容許鬥毆滋事。警方呼籲，民眾凡事都應理性，遵守法律，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以確保轄區治安平穩。

(中時 )