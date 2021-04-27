駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海引發軒然大波，總統府發言人張惇涵今天表示，台灣核電廠廢水排放一切符合國際標準，也符合法規規範。謝長廷和原能會說法沒有相互違背。至於在野黨不斷炒作召謝返國或者視訊備詢，這是兩年之後的事，在野黨目前做這些政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦。

張惇涵表示，核電廠廢水排放，任何國家都必須依照國際標準、嚴格把關，不是依照意識形態。這陣子，各界持續關心日本將在兩年後排放核電廠含氚廢水的議題，他跟大家報告府方的立場。

他說，首先，無論是任何國家，核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠，也不是依照意識形態。原能會在4月24日已經有說明，台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，也符合法規規範。「從這裡也可以看出，謝長廷代表和原能會的說法，沒有相互違背」。

至於日本擬將核災的福島核電廠核廢水排入海，張惇涵表示，謝長廷跟原能會都有向日本政府表達關切，原能會也以書面正式表達反對。謝跟原能會的重點也都在於強調，核電廠排放廢水必須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。

但由於這與311震災的福島核電廠有關，他說，大家對於新增風險當然有所憂慮。不過，因為這是日本政府兩年之後的規劃，所以，我們要求日方的相關處理措施，必須符合IAEA的國際標準，也必須將完整資訊與台灣共享。我們的的立場是，一定會幫漁民把關、幫國民健康把關、幫海洋環境把關。

至於部分在野黨最近要求召回謝長廷返國，或者視訊備詢，他認為，這是兩年之後的事，所以，「在野黨挑現在這個時間點，做這些政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦」。

對於有在野黨或部分人士批評謝是「助日代表」，張惇涵表示，他相信，大家都有看到前陣子美日兩國領袖的共同聲明，這是52年來第一次提到台灣，並且強調台海穩定的重要性；根據日本《日經新聞》最新民調，這獲得74％日本民眾的肯定支持。

因此，他認為，在野黨亂貼政治標籤，這對於謝代表，以及第一線辛苦的外交同仁並不公平，完全無助於台日友好關係，也無助於區域和平穩定。

(中時 )