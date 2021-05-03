瑞莎近年積極培育台灣韻律體操選手，不過她日前遭論壇指控，指瑞莎空降韻律體操界、挖角、搶功、協會募款流向不清等，對此，瑞莎強調，她不會因為惡意中傷而放棄，並表示會繼續努力下去，而來自土耳其的藝人吳鳳也發文力挺瑞莎。

土耳其籍吳鳳和來自烏克蘭的瑞莎，分別在2018年和2019年取得中華民國身分證，成為正港的台灣人，由於瑞莎近日遭指控空降韻律體操界、挖角、募款流向不清等，對此，吳鳳則在日前發長文力挺瑞莎，表示台灣有不少外國人很珍惜台灣給的一切「有的想要用運動的方式來幫台灣創造價值，有的人想要用教育來培養年輕人，或者像我用舞台跟鏡頭的方式幫台灣發聲」，吳鳳認為，大家的共同目標都是迎向更美好。

吳鳳常在網上評論時事。（圖／本報系資料照片）

吳鳳也指出，多數台灣人很歡迎多才多藝的外國朋友「不過，不管做多少好的事，還是有一群人認為外國人在台灣佔便宜，或者三不五時在網路霸凌出色的外國朋友」，吳鳳也不禁感嘆：「你們知道嗎？目前幫台灣在國際舞台上發聲的也是這些有想法跟才藝的外國人。不然台灣在國際舞台上的空間不大，沒有這些外國人的幫忙，更難讓世界看見我們！」

吳鳳發長文力挺瑞莎。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

最後，吳鳳表示，沒錯他是外國人，但也是有台灣的身分證「我們在台灣呼吸，在台灣成家立業。我們每天認真生活在這塊土地上，大部分的人支持我們，但還是有人只喜歡唱衰我們！」不過吳鳳也正能量強調：「我們會更用心擁抱台灣，更緊抓住每一個機會。未來的日子我們一樣繼續為台灣打拼，跟著珍惜台灣的人，一起努力讓這塊土地一天比一天進步」。

(中時新聞網)