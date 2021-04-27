南竿航空站公布今年第一季（1月至3月）客運量達6萬928人次，相較於去年同期增加43.6％。南竿航空站則預估，去年一整年客運量達37萬176人次，今年若天候正常、班機起降順利，全年客運量可望突破40萬大關。
國際疫情嚴峻民眾無法出國，從去年起紛紛轉往國旅，除了花東等知名景點外，澎湖、馬祖等離島同樣受到民眾青睞。馬祖主要依靠空運、海運接駁，依據南竿航空站統計，今年第一季（1月至3月）客運量達6萬928人次。
今年1月客運量（包含往返）1萬9579人次；2月1萬9829人次；3月2萬1520人次，總計6萬928人次，班機往返1166架次。去年第一季客運量總計4萬2434人，今年第一季客運量較去年同期增加1萬8494人次，成長43.6％。
南竿航空站表示，今年4月初持續受到大霧影響、能見度不高，航空站關閉影響航班，但隨著天氣好轉，馬祖旅遊旺季來臨，若不再受到天候因素影響，班機正常起降，今年應可突破40萬人次大關。
(中時 )
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