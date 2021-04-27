文曄(3036)今日舉辦法人說明會，首季每股獲利1.92元，創下上市以來歷史新高，文曄也對未來半導體市場需求成長持樂觀看法。

文曄第一季合併營收約為976億元，合併營業利益約20.1億元，合併稅後淨利約15.1億元，年成長約145%，再創單季歷史新高，以加權平均股數計算，單季每股稅後EPS約1.92元，創下上市以來單季歷史新高。

展望2021年第二季，文曄預估營收將介於920至980億間，約當年成長23%至31%之間，相較第一季衰退5.73%到微幅成長0.4%。

第二季就產品應用別而言，文曄表示，手機客戶持續進行季節性庫存調整因而營收呈現季下滑，但維持年成長趨勢，其他應用領域如電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等皆因需求穩定成長，呈現季成長與年成長趨勢。

文曄過去五年營收複合成長率達到25%，大幅優於整體半導體通路市場的表現，文曄對於未來半導體市場需求成長保持樂觀看法，將持續擴充加值服務，提升市佔率，並且進行數位轉型，使用智能營運管理系統來提升營運效率，以追求長期持續性的營運獲利成長。

(時報資訊)