台中市政府要求台電的「台中電廠新建燃氣機組計畫」，必須承諾舊機組先拆除，才讓新機組通過都審，台電27日回應，台中市用電量已是全國第一，需要台中電廠新增燃氣機組，市府主張先拆後建，拆除後至運轉的期間，將嚴重影響中部供電穩定。

台電說，中火燃氣機組計畫掛件都審迄今已超過9個月，處處卡關，仍無法開工，燃氣遲遲不能上線，就很難再大幅減煤。市府若真心希望減煤，應支持中火增氣減煤計畫，達成繼續改善空品及維持穩定供電的目標。

台電強調，台中市用電量自108年起已連續兩年居全國第一，台中電廠發電量早已不足以支應台中市用電。108年台中電廠發電量291億度，中市用電量314.8億度。109年台中電廠發電量279億度，中市用電量330.7億度。今年第一季，台中電廠發電量56.7億度，中市用電量也達78.3億度，發電量持續不敷中市所需，豈有餘力中電北送、南送。台中市已是全國第一「用電大市」，工商業發展造成用電快速成長，同時又要持續減煤，才需新建燃氣機組提供穩定電力，並有餘裕繼續減煤。

台電指出，台中電廠已持續投入預算持續改善環保設備，空污季也配合高度降載減排。市府要求先拆現有燃煤機組才能建燃氣機組，完全不合理。台中市用電量已經大於中火發電量，且還會持續成長，若先拆了現有燃煤機組，建新機還要3年以上，這段期間台中市用電需求缺口持續擴大，難道要市民跟產業也暫停用電。

台電說明，台中電廠燃氣計畫掛件都審，去年9月一度通知開會，卻臨時通知取消，迄今毫無下文，致使無法開工。期間非都審主管機關的環保局卻插手針對已經環評通過的項目，一再提出窒礙難行的審查意見，令台電公司無所適從。對於中市府要求先拆除4部機組才會通過都審，完全是不合理的考量。事實上，中火增氣減煤的計畫環評通過已經超過一年，都審卡關超過9個月，等於讓台中市民減煤期待也拖慢9個月。

(工商 )