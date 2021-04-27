勞動部推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」已久，提供包括就業學程及共通核心職能課程專班，據統計，每年有約1萬9000多名學生參與，訓後就業率均逾8成，如文化大學土地資源學系畢業生葉芝妍在大四那年選修就業學程，畢業後無縫接軌至業界，至今畢業不到2年，已有逾受僱員工中位數的薪資。

勞動部說明，大專就業學程計畫提供兩種訓練模式，如「就業學程」包括開設專精課程、共通核心職能、勞動法令及職場體驗等336小時的產學合作課程；110學年度共有70所學校參與，有263學程可供畢業前2年在校生選擇參加；第二種「共通核心職能課程專班」，可加強學生增進職場溝通力及培養正確工作態度，110學年度共核定42校149班，歡迎所有在校生參加，提升本身的職場軟實力。

文化大學土地資源學系在2019年與勞動部合作開設「包租代管與危老都更實務學程」，土資系助理教授郭進泰表示，學程結合內政部當前政策，以「包租代管」與「危老都更」為主軸辦理實務專精課程，並安排學員至建設公司等企業進行職場體驗，更有機會在職場體驗後獲得企業留用。

葉芝妍表示，由於學校平常上課學習的多為理論課程，因此報名參加「包租代管與危老都更實務學程」，大四時企業提供2萬5000元薪資、轉正職後、在職逾1年後僱主也都給她加薪。

勞動部表示，每年大專就業學程參訓人數達1萬9000人，訓後就業率高達84.83％，有近9成的學生認同參訓後有助職涯準備及提升專業能力。

(中時 )