國內護理師人力長期不足，根據國衛院調查，歷年來護理師的職業率只有六成，不僅凸顯國內護理人力不足的問題，也顯現護理師就業環境的惡劣，國衛院近日邀集數十位護理專家為台灣未來十年的護理人力發展凝聚共識，強調從人力培育的教育端到能力提升的專業認證制度，盼能全面提升國內醫療照護品質，確保國人健康。

國衛院論壇諮議委員陳靜敏表示，國內護理環境正面臨護理教育、專業認證、進階護理、社區護理、醫院護理、長照護理、科技護理等七大難題，其中護理教育當中出現學制複雜，畢業生良莠不齊的狀況，暴露出高階護理人才不足的大問題。

陳靜敏提出的目標一為，提升學士學位護理畢業生比率，盼能用增加四年制學士學位護理人數，來解決護理師品質良莠不齊的問題，並將護理師的考照資格提升至學士畢業。

此外，國衛院論壇諮議委員會也認為，台灣護理專業認證多由不同學會負責，不但會造成護理人員困惑，對專業能力的提升也沒辦法有效幫助，因此需要建立台灣護理專業認證中心，與產官學界及護理專業團體建立共識，建構國內專業的護理認證平台。

陳靜敏也提到，國內進階護理師的種類與數量嚴重不足，應提升專科護理師的教育準備層級至研究所碩士，同時整合臨床實務中的多元專科護理師角色，釐清護理師與專科護理師的執業分野。

為提升國內護理師的執業率，陳靜敏認為，降低醫院內的護病比是當務之急，建議推動住院友善照顧的共聘制度，另外建立醫院與組織機構間的人力轉銜平台，降低醫院內護理人員的離職率。

陳靜敏說，期望透過持續與相關單位溝通協調，能確保政策建言在未來執行的可行性，不僅是「論壇」階段，更期望達到接軌國際趨勢，突破臺灣本土教育、臨床照護、法規層面等之困難與障礙，共同開拓台灣護理人力專業發展，以確保民眾健康。

(中時 )