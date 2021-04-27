iPhone新色買氣如何？紫色i12與12 mini將在4月30日開賣，台灣最大蘋果經銷商德誼總經理黃麗容表示，紫色開放預約以來，預約量比去年最受歡迎的藍色增加1.5倍，德誼iPhone首季銷量不受台灣手機銷量不振影響，銷售量比去年同期大幅成長8成，她看好母親節檔期在藍牙喇叭、iPhone新色帶動下，德誼業績將能年增20～30％。

蘋果在21日凌晨亮相紫色的i12與12 mini後，台灣通路隨即在23日展開預約，並將在30日與全球同步上市，第二季向來是iPhone銷量走下坡之時，尤其12 mini又更是賣得差的代表，新色能否帶動買氣，成為關注焦點。

對此黃麗容表示，對比去年i12開賣時最受歡迎的藍色來說，今年的紫色預約量比藍色高出1.5倍，而就12與mini的預約狀況來說，mini與12預約量約是4比6，顯然紫色的確帶動一些買氣，紫色預約量相當不錯，現在又有零組件缺料的問題，不過不影響供貨，紫色i12與mini供應量充足。

台灣手機市場第一季銷量冷颼颼，不過黃麗容表示，i12去年上市日期較晚，帶動買氣從去年第四季延續至今年第一季，第一季德誼iPhone銷售量比去年同期大增8成，展望第2季，黃麗容說明，去年第二季正逢疫情嚴峻期，但剛好蘋果推出第二代iPhone SE，順利鞏固銷量，今年第二季則有新色挹注，預估銷量年增率仍可達1成，而整體營業額則會比去年同期再成長。

蘋果近期更新iPad Pro、iMac產品線，都導入蘋果自行設計的處理器M1，黃麗容表示，看好iPad Pro處理器效能升級、價格更優惠，銷量將年增1.5倍，iMac除了效能升級、多色選擇外，更是時隔9年才改款，預估銷量可年增1.3倍，德誼營業額以iPhone銷量占比較大，約30～40％，iPad和Apple Watch都有基本盤，各種蘋果周邊商品營業額占比近期也來到10％。

此外，今年德誼觀察到因疫情無法出國，以及不少人居家辦公、追劇的時間增加，視聽需求增加約3成，帶動2020年德誼門市藍牙喇叭銷售額年增率超過1.5倍、創下新高，黃麗容看好，今年母親節檔期藍牙喇銷售額會比去年同檔期再成長20～30％。

(工商 )