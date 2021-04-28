僑委會委員長童振源今日於立院外交委員會報告「鏈結海外僑台商與台灣共同發展策略」表示，新冠肺炎對全球經濟影響很大，產業鏈正在重整，若僑台商扮演引路人的角色，對台灣拓展海外市場很有幫助。

童振源指出，新冠肺炎造成全球經濟很大影響，特別對於台灣企業及僑台商，若海外僑台商能鏈結國內的人才、技術、新創，以及國際知名度，對僑台商有很大幫助，同樣的，台灣企業要拓展海外市場，若能連結僑台商，也有很大幫助。

童振源說，目前全球有幾個趨勢正在造成很大影響，，首先是區域全面經濟夥伴協定(RCEP)成形、太平洋聯盟(PA)簽署，因此僑台商面臨很大壓力，這部分需要台灣迫切支援，而台灣企業也希望到海外投資，若有僑台商協助必事半功倍。

童振源表示，美中貿易戰方興未艾，產業鏈重整及縮短，對產業鏈有很大衝擊，台灣企業需要到海外布局，僑台商可以做為引路人和合作夥伴的角色。

童振源指出，疫情的關係，所以加速產業鏈重整和信心產業鏈需求，特別是防疫及健康智能，具有高度競爭力，也有很大擴展空間，若藉由僑台商拓展，有助於台灣國際布局。

(中時 )