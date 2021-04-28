在全球缺櫃、缺船壓力下，近洋線漲勢再起，萬海(2615)宣布5月7日起調漲熱門航線越南線價格，帶動萬海盤中大漲6％，股價來到98.2元，持平上周創下的98.2元歷史新高，萬海也有機會成為貨櫃三雄中股價最快達到百元。

萬海兩艘新船「WAN HAI 285桂春輪」及「WAN HAI 286騰春輪」完成命名，「WAN HAI 285桂春輪」將於4月30日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海航運日本－越南/馬來西亞航線，增加萬海的運力。

「WAN HAI 285桂春輪」及「WAN HAI 286騰春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪第二及第三艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

由於台灣-越南運價3、4月時波動大，4月下滑，但最近需求回升，萬海公布漲價計畫，讓運價回到合理水準，這波調漲後，台灣-越南40呎貨櫃運費可望回到1,000美元，也可能掀起近洋線一波漲勢。

(時報資訊)