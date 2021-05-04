1.威剛(3260)： Q1每股純益2.94元，創14季新高，今早股價一度逆漲逾1%，惟盤中仍不敵賣壓跌約2.5%。

2.華東(8110)：昨獲外資大舉買超4058張，激勵今早股價一度漲逾6.7%。

3.六暉-KY(2115)：昨外資止步連三賣，轉買超130張，帶動今早股價逆勢彈升近1.5%。

4.台積電(2330)：低接買盤轉趨積極，股價翻紅小漲。

5.禾伸堂(3026)：首EPS 3.45元、站上近十季高點，多方吃補強拉逾半根漲停板。

6.南電(8046)：4月營收41.39億元、創新高，300元附近強勢有守。

7.大統益(1232)：首季財報亮眼+原物料行情，多頭趨勢止不住，170元附近獲支撐，上漲3.5%。

8.日勝生(2547)：外資4日買超951張，成為多方靠山，今早反彈逾3%，拚回5日線。

9.鴻海(2317)：外資轉賣為買，惟本土法人出貨中，110關卡失守。

10.微星(2377)：輝達、超微新卡上市，供應鏈營運加溫，早盤漲逾5.5%。

11.磐儀(3594)：採聯發科晶片，拿POC大單，早盤挑戰30元。

12.淳紳(4529) ：擬處分台港房地產，早盤拉出第2根漲停，收復季線、年線。

13.陽明(2609)：3月每股獲利2.43元，首季拚7元，早盤帶量再創高價，隨後漲幅收斂仍穩紅盤。

14.泰豐(2102)：澄清土地出售黑箱難止血，加上董事改派攻防再起，晨盤翻黑下挫逾6%。

15.台橡(2103)：資金人氣轉向原物料族，買方不散，股價逆勢走揚逾2.5%，再戰前高。

16.中櫃(2613)：航運零錢股擁抱多頭，人氣爆棚，衝上30.6元漲停價，再站上新高價。

17.威健(3033)：首季EPS達0.75元，季增63%、年增2倍，但漲多拉回且大盤頹勢，晨盤下滑逾5.5。

18.立積(4968)：首季EPS僅創史上第三高，三大法人大撤退，早盤再摔第二根跌停。

19.東和(1414)：棉價漲聲響，營運吃補，連兩日亮燈漲停，改寫逾20年高價。

20.宏遠(1460)：疫情升溫，防疫概念股起飛，股價連飆兩根漲停，登11個月高。

21.南紡(1440)：疫情升溫，銅板股成為多頭防線，昨獲三大法人聯手買超2.7萬張，早盤放量攀揚3%，續寫波段高。

22.瑞軒(2489)：業外好補，Q1每股賺6元登峰，早盤放量彈漲5%，重返20元及5日線。

23.新纖(1409)：三大主力產品訂單穩健，業內外皆豐收，昨獲三大法人聯手買超6589張，早盤衝高3%，站上逾20年高位。

24.雃博(4106)：印度疫情加劇，急單暴湧、營運衝高，連兩日跳空漲停，飆今年高。(編輯整理：李慧蘭)

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