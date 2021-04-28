櫃買中心28日表示，為使創新企業以更便捷的方式進入資本市場籌資，現行興櫃股票市場將區分為「一般板」（即原興櫃股票市場）及「戰略新板」（市場參與者之買方限合格投資人）兩個交易板塊，相關規章修正業經主管機關核准，並已於3月31日起公告實施。

戰略新板股票交易制度採自動撮合成交機制，並由推薦證券商擔任流動量提供者申報買進及賣出價格，以維持戰略新板股票基本的流動性。戰略新板預計於第3季開板交易，櫃買中心為使制度運作更加順暢，繼於4月15日及19日分別對興櫃股票推薦證券商及證券經紀商舉辦戰略新板制度宣導說明會後，預計於5月6日及6月1日再度對證券經紀商舉辦二場次之宣導說明會，讓證券商對戰略新板制度更加瞭解，進而提高合格投資人參與交易意願。

有關戰略新板之相關制度說明可在櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁>興櫃>興櫃市場簡介及興櫃股票交易制度」中查詢。

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