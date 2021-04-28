大陸《環球時報》28日報導，世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉26日就WTO改革問題指出，不應該把改革的矛頭對準中國。中國世貿組織研究會副會長霍建國表示，WTO改革最關鍵之處是各成員要相互信任，通過談判達成統一的、兼顧各方利益的多邊規則。西方國家不應該把WTO變成大國博弈的手段。

德國之聲26日報導，歐盟委員會當天召開會議，伊衛拉強調，如果能避免讓中國感到自己成為其他大國的針對目標，那麼北京可能會更有意願配合參與國際貿易改革。

霍建國對此認為，WTO改革最關鍵之處是各成員要相互信任，通過談判達成一個統一的、兼顧各方利益的多邊規則。西方國家不應該把WTO作為針對中國的舞台和操縱全球規則的工具，也不應該將其變成大國博弈的手段。伊衛拉在剛結束的博鼇亞洲論壇年會上曾說，眼下在全球化進程中最缺乏的是信任，因此WTO要改革，首先要重塑信任。

德國之聲報導，伊衛拉此番表態的背景是，出於對中國強大的國有企業的擔憂，美國、歐盟和日本等正在推動一項行動，試圖遏制被他們視為「扭曲了全球經濟」的產業補貼。3月31日，七國集團（G7）召開了首次貿易路線部長級會議，英國以輪值主席國身分率先向中國發難，聲稱「現在是對中國及其在全球貿易體系中的行為採取強硬態度的時候了」。G7在會後發表的聯合聲明中，再次強調產業補貼作為「扭曲市場」的做法對經濟的影響。

路透社稱，伊衛拉在26日的會議上就WTO改革所面臨的問題指出，「我們必須要讓中國看到，他們不是被針對的目標。如果中國感到自己是眾矢之的，是唯一被針對的目標，那麼（WTO改革）會遇到很大的阻力」。她還強調，她過去與中國打交道的經歷都是非常有建設性。

(中時 )