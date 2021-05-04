德國商會4日公布調查顯示，德國公司對在中國和北美的經營狀況感到愈來愈樂觀，但對在東歐和南美的經營前景看法則變差。

路透引述調查結果顯示，總體而言，總部位於德國的公司對業務現狀看法出現顯著改善，其中，共有45％的企業表示經營狀況良好，只有14％的企業表示經營狀況不佳，略多於半數的企業預期公司業務狀況將在接下來的12個月內改善。

據調查，主要的不利因素來自供應鏈問題，在國際市場活躍的公司中，有40％表示在獲取零件方面存在問題，且較2020年秋天上升9個百分點。

商會表示，近幾個月來，生產中斷、運輸問題以及集裝箱短缺導致世界貿易受到干擾，不僅增加運輸成本，也延長交貨時間，大約71％的公司正在計劃調整其供應鏈，以解決當前面臨的問題。

此外，先前德國工商聯會(DIHK)預估，2021年德國企業出口可能增長6％，但受全球經濟復甦以及中國和美國的需求提振，估計實際增長率有望達8％。

(工商 )