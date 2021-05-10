經濟部11日即將召開離岸風電區塊開發選商規劃草案說明會議，就在前夕爆出離岸風電開發商出售股權，引發外界聯想外商出脫獲利走人。經濟部回應，區塊開發規劃仍在進行中，不過將考量開發商在國內外風場建置情形，後續考慮列入審查的條件之一。

由於德商達德能源在2019年出售雲能允能風場27％的股權給德國控股公司Starwind，當年泰國EGCO收購允能風場25％股權，現在又有法國道達爾石油集團（TOTAL Group）想要購入股權，外界擔憂若交易案成立，最終達德能源握有允能風場僅剩下25％股權，低於一般需過半的認知。對此達德能源回應，相關申請尚待主管機關核准，達德尊重主管機關審查結論。

當外商持續拋售股權是否會影響風場建設與後續經營，經濟度官員說，風場的股權事可以交易，不過都需經過報備審議，目前達德的申請案才剛送入能源局，正在釐清相關資訊，才會決定接下來是否要送股權審查委員會審查。

(工商 )