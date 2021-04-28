台北股市今(28日)開高震盪走低，盤中一度上攻至17628.81點，但未突破前一日的新高紀錄，10點過後指數一路下殺至17497.74點，失守17500點關卡，盤中電子股的面板以及航運、電纜、玻璃族群表現搶眼，彩晶、華新、台玻、冠軍都亮燈漲停。

台股開盤以17610.72點開出，上漲14.82點，今日即將召開法說會的聯電開盤上漲0.3元，以60.8元開出，股價在10點過後翻黑，跌破60元，一度下跌至58.8元，聯發科大多走在平盤之上，股價見1090元，也未突破前一日創新高價的1110元，另一家也是今日開法說會的日月光則上漲4元見122元。

面板股持續表現亮眼，以中小尺寸產品為主的彩晶盤中股價攻上28.85元的漲停價，帶動雙虎友達、群創股價往上衝，友達前兩個交易日收盤價均已站上3字頭，今日盤中再衝高至33.75元的新高價，群創股價也見到32元。

航運族群今日漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海仍走高，天上飛的華航再見波段高點22.6元，長榮航股價也重回2字頭；電纜股在漲價題材推升下走高，包括華新、華榮、榮星股價都登上漲停板，玻璃陶瓷股的台玻、冠軍、中釉也都見到漲停價。

(中時新聞網)