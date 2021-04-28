宜蘭縣政府今天（28日）舉辦模範公務人員及績優人員頒獎典禮，有28人獲選，其中5人獲頒模範公務人員，獲選者之一是衛生局疾病管制科長許玉霞，她感謝衛生局的支持，去年過年期間她留守辦公室，盼能持續做好防疫，為宜蘭鄉親的健康打拚。

縣府表示，當選者皆是由縣府各單位及所屬機關、鄉鎮市公所推薦的優秀人員，經縣府公務人員考績委員會評選產生，模範公務人員5人為工商旅遊處長李東儒、交通處科長翁鄭啟志、衛生局科長許玉霞、環保局科長林修毅、勞工處科長呂翼均，每人獲頒3萬元獎金、獎座1座，並給予公假5日。

宜蘭縣政府今天舉辦模範公務人員及績優人員頒獎典禮，縣長林姿妙（左三）親自頒獎，模範公務人員獲選者之一工旅處長李東儒（左四）與工旅處同仁分享榮耀。（李忠一攝）

許玉霞回憶說，去年年初民眾對疫情不了解，對國外回來的縣民都不太諒解、恐懼，以及網路傳言有從大陸回來的民眾四處走動，衛生局都要介入了解，以免造成民眾恐慌。

她說，去年過年她每天守在辦公室，隨時都會有接不完的電話，處理臨時突發狀況，感謝全民、同仁的協助與長官支持，讓我們挺過艱困的2020年，得到模範公務人員的榮耀，也表示負擔更加沉重，她會盡心盡量做好防疫等工作。

縣府遴薦工旅處長李東儒參加行政院模範公務人員選拔，李東儒表示，他只是在工作中不論小事大事，持續不斷面對問題、解決問題，堅定做該做的事情、堅持從頭到尾完成對的事情、以及把事情盡量做得不一樣。

李東儒表示，為了推展觀光，縣府為讓遊客多停留宜蘭24小時，在2020年首辦賞螢季、生態綠舟夜間開放、及噶瑪蘭公主文創光雕，並以「夜經濟」整合行銷系列活動，能獲選要感謝縣長支持及同仁共同努力。

縣長林姿妙表示，在去年嚴峻的疫情期間，因為各位同仁勇於任事、兢兢業業在各工作領域努力與付出，使得宜蘭縣防疫工作滴水不漏，縣民在健康安全的環境下能夠安居樂業，更感謝獲選同仁的家人默默支持，是獲選同仁成功不可或缺的後盾。

(中時 )