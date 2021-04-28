台中市陳姓男子日前於大里大峰路，駕駛車輛發生車禍，造成車輛故障，變速箱卡死，停在大馬路上影響交通，拖吊車也久久不來，員警到場發現交通打結，但車輛卡死無法推動，緊急協尋附近修車廠來排除變速箱故障，才把車推到路旁，等拖吊車，交通才得以緩解。

中市警局霧峰分局成功派出所，日前上午8點多，接獲通報指出，大里區大峰路發生二輛汽車的碰撞車禍，員警立即到場協助交管，等待交通隊完成蒐證、紀錄事故現場，交通隊完成紀錄後，雙方可離去，不過白色肇事車輛，卻遲遲無法開走，駕駛陳男焦急的向員警求助，指其車頭毀損，車輛無法發動。

員警上前先試著排除，發現車輛內控已自動上鎖，因而無法發動，員警立即尋求附近修車廠前來協助，讓變速箱排檔可以打到N檔，員警這時才合力將車輛推至路邊，讓道路於最短時間內恢復順暢，陳男感謝警方協助，並續留現場等拖吊車來拖至修車廠。

霧峰分局長陳家銘提醒大家，發生交通事故，請勿驚慌，勞記五字訣：「放、撥、劃、移、等」。一、放置車輛事故標誌。二、撥打110（報警）、119（救護）協助處理。三、將事故雙方車輛位置劃線定位（可利用蠟筆、尖硬物，如石頭、角鐵、鐵棒）等具有標記功能的物品，作為標繪工具。四、移開車輛（有人受傷時，雙方當事人同意可將車輛標繪後，移至不妨礙交通之處）。五、在安全處所、平心靜氣等候警察。

(中時 )