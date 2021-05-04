新海橋追撞車禍 下班車潮雪上加霜 20:142021/05/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新海橋發生追撞車禍，造成交通阻塞。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（4）日下午5時許，新北市新海橋往板橋方向發生追撞交通事故，劉姓男子駕駛自小貨車在橋上行駛，疑煞車不及追撞前方羅姓男子駕駛的自小客車，19歲昌姓男子騎乘重機再由後方追撞，昌男輕傷送往亞東醫院醫治，並無大礙。 由於新海橋雙向各只有一個車道，本就容易塞車，車禍發生時正值下班交通尖峰時間，導致車流回堵到橋下，橋上車輛進退兩難，轄區海山警分局員警到場照相、測繪，約半小時後車流逐漸恢復正常。 桃園男酒駕蛇行撞死人肇逃 再度撞上路邊機車遭逮 醉男不勝酒力 追撞停等紅燈貨車濺血 (中時 ) #新海橋 #追撞 #車禍 #發生 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未注意車況 中壢大貨車追撞3車 16:172021/05/04 社會 歹徒狂開槍！運鈔車司機甩尾逃脫 車內驚悚畫面全都錄 13:232021/05/04 搜奇 男高中生騎機車攔腰撞賓士轎車 倒地輕傷送醫 14:522021/05/04 社會 老舊鋼筋裸露 彰市3國小陸橋整修 04:102021/05/04 地方新聞 基隆東岸高架6車連環撞 特斯拉車尾凹毀女駕駛送醫 12:482021/05/04 社會 關渡大橋雙白線實體分隔 公路總局：能救命 04:102021/05/03 地方新聞 國道1號彰化段改4車道 解決塞車 04:102021/05/04 地方新聞 強盜犯謊稱刑警辦案 不熟悉車輛操作遭制伏 11:512021/05/04 社會 國3自小客車撞擦砂石車 彈飛對向車道變形駕駛僅挫傷 16:322021/05/03 社會 台61線觀音段駕駛恍神自撞 肥料掉滿地未回堵 14:122021/05/03 社會 奧運拳手涉綁架殘殺孕婦 面臨終身監禁 15:442021/05/04 體育 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 賓士男酒駕彈飛路人50公尺頭爆血亡 目擊者：撞人後又去超商買酒 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 鼎晟吸金百億又騙銀行 鼎晟負責人及銀行主管交保 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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