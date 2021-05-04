今（4）日下午5時許，新北市新海橋往板橋方向發生追撞交通事故，劉姓男子駕駛自小貨車在橋上行駛，疑煞車不及追撞前方羅姓男子駕駛的自小客車，19歲昌姓男子騎乘重機再由後方追撞，昌男輕傷送往亞東醫院醫治，並無大礙。

由於新海橋雙向各只有一個車道，本就容易塞車，車禍發生時正值下班交通尖峰時間，導致車流回堵到橋下，橋上車輛進退兩難，轄區海山警分局員警到場照相、測繪，約半小時後車流逐漸恢復正常。

(中時 )