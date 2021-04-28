美國主要的汽車製造商和供應商周二再度敦促國會設法解決重創全球汽車生產的半導體晶片短缺問題。

美國參議院小組委員會將聽取汽車產業組織的建言，他們將呼籲國會採取行動，解決「成熟製程節點」（Mature Node）晶片的生產問題。

美國汽車產業支持政府動用數百億美元提高國內半導體產量的提案，並支持提供新的稅賦獎勵措施，以協助晶片公司彌補新增生產線的成本。

根據路透社看到的證詞內容，汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）主席John Bozzella將對該參院小組委員會表示，絕對有必要擴大美國的半導體產能，以滿足汽車和其他產業不斷成長的需求。

Bozzella在4月19日致美國國會領導人的信中曾寫道，部分新的撥款應該用於建立新的晶片產能，這將支持汽車產業以及依賴成熟製程節點的其他產業，包括國防、醫療和關鍵基礎設施。

汽車和設備製造商協會（Motor & Equipment Manufacturers Association）資深副總裁Ann Wilson則將向該國會小組表明汽車供應商正面臨著「重大的供應鏈危機」。

此前汽車製造商曾警告，晶片短缺可能導致今年美國汽車產量減少130萬輛，並使部分生產至少再中斷6個月。

上周福特汽車，以及由飛雅特克萊斯勒與法國寶獅雪鐵龍集團合併成立的Stellantis，都宣布與晶片短缺有關的新一波減產行動，而福斯汽車本周一宣布墨西哥廠將減產。

美國總統拜登此前提出的逾2兆美元基礎建設投資計畫，即包括斥資500億美元投入半導體生產與研究，以及另外500億美元用於在商務部設立新單位以監督國內的工業生產能力，並為關鍵產品生產計畫提供資金。

(時報資訊)