經濟部、台電公司不顧民意，強行推動台中火力發電廠擴增2組燃氣發電機組，且在未通過台中市都市設計審議會議，就想強行發包，對此，立法委員楊瓊瓔今(28）日於立法院經濟委員會向經濟部長王美花提出質疑，批評經濟部掛保證供電沒有問題，為何還要強行擴建中火，難道中部人的心聲與健康，這麼卑微的請求經濟部卻聽不到，楊瓊瓔也提出中部民意「汰舊換新」的主張，要求中火擴建2組燃氣機組，應同步拆除4部老舊燃煤機，但王美花則回應「讓我們先蓋好燃氣，我們才能評估燃煤什麼時候才要退」。

圖/楊瓊瓔委員辦公室提供

「供電無虞還硬要中火擴建！」楊瓊瓔表示，王美花部長說供電無虞，蔡英文總統也一再保證台灣不缺電，實在不能接受經濟部與台電一再將台中火力發電廠的兩部燃氣機組恐延遲上線運作的缺電風險推給台中市政府都市審議卡關、轉給台中市民承受後果。

圖/楊瓊瓔委員辦公室提供

楊瓊瓔指出，台中市民與地方代表都表示中火要汰舊換新、增燃氣減燃煤，何況2部燃煤機組的發電量是超過4部燃煤機組的，既然從科學統計資料都可以計算得出發電量數字，如此卑微的要求卻一再被忽視。

王美花則表示，要先等燃氣機組運作後才能評估燃煤機組能否拆除。

對此，楊瓊瓔怒批，未來如果經濟部說要增加用電量而將10部老舊燃煤機組火力全開，中央的承諾將立即跳票，因為老舊燃煤機組拆除，才能真正落實「增氣減煤」。

(中時新聞網)