即將邁入第14屆的大里杙音樂節要來了，大里區公所將於5月1日星期六晚上7點30分於大里康橋河畔，舉行浪漫的音樂會，今年邀請國立台灣交響樂團之NTSO台灣管樂團及女高音王依吟、男高音劉品宜在康橋河畔盛大演出，大里區區長鄭正忠歡迎市民，在溪水柔波、浪漫星光下，聆賞美聲，共譜戀戀康橋之夜。

大里杙音樂節今年邁入第14屆，深受好評，是大里的音樂盛事，區公所指出，本次音樂節由國立台灣交響樂團助理指揮葉政德指揮NTSO台灣管樂團演出，除了管樂團精湛的演奏外，還安排女高音王依吟及男高音劉品宜擔任演唱嘉賓。另現場並有環保、廉政、役政、民政、國民年金及調解業務等政令宣導攤位，期待民眾聆賞音樂外，也了解政府政令。

王依吟為國內知名聲樂家，是2019國際安東魯賓斯坦聲樂大賽九強的女高音，其音色高亢嘹亮，富有感情，多次在國家音樂廳演出，經常透過不同歌唱方式，挑戰各類樂曲；劉品宜為國內新銳聲樂家，現就讀於東海大學音樂學系研究所，2016年參與國立台灣交響樂團演出及2020年於台中國家歌劇院【NTT遇見巨人—普契尼《波希米亞人》】一劇中飾演獨唱腳色帕皮紐，表現亮眼。

大里區長鄭正忠提醒，為配合防疫措施，會場只設置單一個出、入口，進場前需酒精消毒，還有紅外線自動測溫儀，體溫正常者使得入場，會場中需全程戴口罩，除了喝水外，禁止飲食，另居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間或有發燒等呼吸道症狀者請勿前往。歡迎民眾一同到場聆聽天籟美聲、感受大里杙音樂節的魅力。

(中時 )