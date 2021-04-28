受美國公債殖利率上揚帶動，周三美元反彈小漲，投資人將密切關注稍晚聯準會發布的政策聲明和拜登總統發表的演說。

拜登料將宣布更多的激勵計畫。

雖然美元從本周初創下的一個月低點反彈，但投資人仍然預期聯準會將維持現行政策不變，而聯準會主席鮑爾可能重申其鴿派言論。

周三亞洲時段，美元指數上漲0.2%，報91.047，擺脫周一創下的1個月低點90.679，但其實投資人並不認為近來美元的跌勢已經結束。

美國公債殖利率上揚亦帶動美元反彈。受通膨預期升溫帶動，隔夜美國10年期公債殖利率升破1.60%。周二投資人的通膨預期突破2.40%，創下2013年以來新高。

儘管如此，分析師預期聯準會的立場並不會因更多的激勵措施和通膨預期升高而有所動搖，並認為未來幾周美元可能進一步走跌。

目前歐元兌美元跌0.2%，報1.2070美元，失守周一觸及的兩個月高點1.2117美元。

美元報108.97日圓，在隔夜市場美元兌日圓已上漲0.59%，隨著美國債息的上揚，美元延續著自上周低點的反彈行情。上周美元兌日圓一度跌至7周低點（107.48）。

(時報資訊)