因應畢業季的到來，中國科技大學於日前舉辦就業徵才博覽會，活動由勞動部勞動力發展署北基宜華金馬分署主辦，中國科技大學承辦，結合政府單位資源，邀請58家知名企業及5家公部門，舉辦校園徵才活動。現場湧入多間知名企業到場徵才，不乏建築設計、連鎖餐飲、國際物流以及金融服務等產業；包含遠雄集團、宜家宜居、家樂福、漢來美食、微風廣場、全聯實業、阿瘦實業、永慶房屋、大成集團、國產建材實業、台灣日通，現場提供1800個職缺。

徵才活動開幕式，由中國科大學生社團「笙罄國樂社」演奏氣勢高昂的龍騰虎躍，代表應屆畢業生對未來充滿希望與爆發力。接著在唐彥博校長、張偉斌副校長，及1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖致詞後，共同進行活動啟動儀。

中國科大唐彥博校長表示，感謝勞動部勞動力發展署北基宜華金馬分署贊助，及58家廠商參與校園徵才活動，提供許多職缺給學生，同時保證中國科大學生的品格教育，絕對值得企業信賴。

而1111人力銀行何啟聖指出，表示去年疫情嚴重時，各校無法辦理實體徵才活動時，1111人力銀行結合160多家大學校院辦理了線上徵才活動，持續提供同學線上求職的服務，並盛讚中國科大的學生為企業最愛私立科大之一。

此次勞動部勞動力發展署北基宜華金馬分署同時提供Switch、AirPods、Apple Watch Series 3及威秀電影票辦理抽獎活動，以鼓勵更多同學參與。此次活動配合勞動部推廣台灣就業通求職登記表有359位同學，共抽出了8位幸運獲獎的同學。

中國科大研發處職涯發展與實習就業組表示，今年的校徵現場提供1740個職缺，經統計後，參加人數約1000人次，投遞履歷有578人次，媒合165人次，為期1天的活動順利圓滿完成。

(中時新聞網)