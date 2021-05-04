即時外送平台foodpanda看準台灣數位科技人才研發軟實力，今（4）日正式宣布將打造亞太數據科技支援中心，預計第三季正式啟用，並於近期展開人才招募計畫，首波開出多項指標性重點職缺，預期將使台灣成為亞太區外送產業在數據分析與科技研發的重要基地。

foodpanda表示，此案為1月宣布增資6.1億元後的重大投資項目之一，亞太數據科技支援中心將瞄準大數據資料庫開發應用、優化外送效率與提升APP使用滿意度等功能強化與研發，提供消費者更好的外送使用體驗，並在台灣挖掘培育更多數位經濟科技人才。

foodpanda台灣董事總經理方俊強表示，公司希望結合台灣科技實力優化自身研發能力，持續深化亞太地區外送市場的領先優勢，期望能透過商業大數據分析讓外送服務更貼近大眾，並大幅提升企業運能及強化產品技術服務，打造實力與科技力併重的數位生態系。

foodpanda亞太數據科技支援中心預計將在第三季正式啟用，隨著投注資金快速到位，近期已展開人才招募計畫，首波開出包括數位科技研發主管、前端及後端工程師、APP及網頁工程師等多項指標性重點職缺，組建完整技術團隊，預計正式啟動後將持續投資擴大規模。

(時報資訊)