搜救犬樂樂過去接受訓練時的情形。（消防署提供）

媒體報導總統蔡英文領養除役搜救犬「樂樂」疑有特權，消防署涉修改領養規定，為總統解套。消防署今（28）日發布新聞稿澄清，強調絕無此事。

消防署表示，消防署2020年12月29日修訂「內政部消防署特種搜救隊搜救犬遴訓及管理規定」，主要為考量舊制以抽籤決定除役犬領養人的方式未臻周全，並2020年6月發生社會矚目除役犬HOPE未獲新飼主妥善照顧走失引發質疑，為了替除役犬找到合適飼主及最優飼養環境，參考各界意見及相關法規後完成修訂，與報導所稱為特定人士領養事宜毫無關聯。

消防署强調，依照修正後的管理規定，若無特種搜救隊具領犬員身分人員、消防署人員或對推廣搜救犬形象有助益等人士優先申請領養，才會對外公告辦理領養作業。若公告後亦無人領養，也會由消防署照護或寄養至療養機構至終老，一切都是希望能替除役犬找到合適的飼主及最好的飼養環境，並以保障送養犬隻福祉為最終考量。

(中時 )