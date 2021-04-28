今天一波鋒面接近，經濟部水利署統計全台水庫共湧入282萬噸水量，終於有將近4成落在石門水庫，新竹寶山與寶二也有30萬噸入帳，永和山20萬噸，南化也有18萬噸。不過水利署表示，這只能算「小助益」，因為分配大概各區等於多1天用水量，對解除供5停2的旱象措施沒有幫助。

但是水利署樂觀看周四晚上降雨，根據氣象預報，有希望為新竹帶來累積50毫米降雨。果真如此，就可以讓水利單位「喘一大口氣」。

水利署指出，要解除限水，必須主要集水區能有150毫米左右降雨量才行。即使週四降雨不錯，也還得後面有更大連續雨勢才夠。

根據水利署統計，周二、三鋒面累積為全台水庫帶來282萬噸水量，其中3成9落在石門水庫，最需要水的新竹寶山、寶二終於入帳30萬噸，苗栗永和山也有20萬噸，台南南化水庫入流有18萬噸。連高雄高屏溪川流量每秒也回升到5.9噸，比前一天又略高一些。

(中時 )