樂觀情緒推助，周三歐美原油期貨連2漲；儘管美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至4月23日當周，美國原油庫存增加了9萬桶/日，低於分析師原先預估的增加65.9萬桶/日，但餾分油庫存減少了330萬桶/日，加上煉油廠產能利用率上升至85.4%，令外界對燃料需求的上升抱持樂觀態度，激勵本周油價連2漲。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，於本周部長級會議表示5月起小幅提高產量的計畫，顯示對全球原油需求復甦充滿信心；然而印度新冠疫情的惡化，短期內恐將衝擊油價漲幅，投資人不可不慎。其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.3%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.92美元，報每桶63.86美元；5月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.94美元；5月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖2.07美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.85美元，報每桶67.27 美元。(商品行情網)

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